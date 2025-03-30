Во Франции назвали неприемлемым вмешательство США в политику инклюзивности

Министерство внешней торговли Франции осудило письмо посольства США в Париже французским компаниям с требованием отказаться от программ инклюзивности под угрозой необоснованных тарифов и назвало это неприемлемым вмешательством.
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