Банк России рассказал о последствиях внедрения цифрового рубля

Банк России рассказал о последствиях внедрения цифрового рубляЦБ в проекте основных направлений ДКП на 2025-2027 годы пояснил, что введение цифрового рубля не повлияет на инфляцию, количество денег в экономике и механизм денежно-кредитной политики.
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