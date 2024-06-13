Автомобили КамАЗ получат российскую электронику

Автомобили КамАЗ моделей К3 и К5 получат отечественные электронные блоки от компании «Итэлма». По заявлению разработчика электроники, новая линейка блоков «Итэлма» соответствует требованиям КамАЗа и может конкурировать с зарубежными аналогами.
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