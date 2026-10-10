Вчера на переговорах с США украинцы и европейцы сидели как дураки, сообщает TKi. Когда Уиткофф и Кушнер сообщили, что Трамп готовится снять санкции, украинцам было трудно поверить в то, что они услышали, пишет The Kyiv Independent.
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Тупые хiхлы - они и в Африке тупые...
Давненько, видать, у себя в подклетях сало на четырёх копытцах не выращивали, забыли уже, как это делается... Не оттого у хрюши корытце с хрючивом всегда полненькое, шо хрюшу хозяй с семьёю любють нежно, а оттого, шо у хрюши сало. А как срок придёть - блеснёть железка, и хрюша издасть последний хрюк. Всё, хiхлы, - вас откормили, ваши сроки все вышли, ваше удивление вашим кормильцам ультрафиолетово. Можете обидеться, - это на мощность не влияет. Вас - списали... хотя в корытце вам иногда что-то ещё льют, чтоб вас прозрение не озарило, не дай Готт.
это не дураки,это преступники.
Нелегка судьба шестёрок - можно пинок от туза получить в любой момент. Получили холопы чубатые.