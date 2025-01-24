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Петербургский дневник

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Гусев сообщил об уничтожении над Воронежской областью нескольких дронов

Гусев сообщил об уничтожении над Воронежской областью нескольких дронов

По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы обнаружили и ликвидировали несколько беспилотников украинской армии в небе над Воронежской областью.

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