Гусев сообщил об уничтожении над Воронежской областью нескольких дронов

По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы обнаружили и ликвидировали несколько беспилотников украинской армии в небе над Воронежской областью.
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