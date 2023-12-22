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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

На Гозмана заведено дело за фейки об армии России

На Гозмана заведено дело за фейки об армии России

Следственный комитет России завел уголовное дело на оппозиционного политика Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов) за публичное распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине.

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