На Гозмана заведено дело за фейки об армии России

Следственный комитет России завел уголовное дело на оппозиционного политика Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов) за публичное распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине.
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