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test mazurok

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☔️ Резкое похолодание и местами дожди: какая погода ожидает крымчан на этой

☔️ Резкое похолодание и местами дожди: какая погода ожидает крымчан на этой неделе? С 12 октября в регионе ожидаются понижение температур и временные дожди, сообщила «Крым 24» глава крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

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