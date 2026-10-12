☔️ Резкое похолодание и местами дожди: какая погода ожидает крымчан на этой неделе? С 12 октября в регионе ожидаются понижение температур и временные дожди, сообщила «Крым 24» глава крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.