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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Годтса о «ПСЖ»: «Мика уже согласовал основные условия контракта. Он хотел еще завоевать трофеи с «Аяксом», но когда появляется такой шанс, все меняется»

Агент вингера « Аякса » Мики Годтса сообщил, что игрок согласовал основные детали соглашения с « ПСЖ ».

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