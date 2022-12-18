Саутгейт остался тренером сборной Англии. Он будет готовить команду к Евро-2024

Саутгейт остался тренером сборной Англии. Он будет готовить команду к Евро-2024

Гарет Саутгейт продолжит работу со сборной Англии. Футбольная ассоциация Англии (FA) подтвердила, что 52-летний специалист остается в сборной Англии и будет готовить команду к Евро-2024.

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