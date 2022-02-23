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Тарасенко забил победный гол, став 1-й звездой матча с «Филадельфией». У него 46 очков в 45 играх

Владимир Тарасенко забил победный гол в матче чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:1). Форвард «Сент-Луиса» был признан первой звездой этой игры.

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