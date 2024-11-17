Стратегия вымирания России: Власти сделали ставку на мигрантов, забыв про русский народ

Власти России подготовили новую Стратегию, больше похожую на стратегию вымирания нашей страны. В документе, как обратил внимание учредитель Царьграда Константин Малофеев, ставка сделана на мигрантов, а вот вымирающий государствообразующий русский народ в нём вообще не упомянут.