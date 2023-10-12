Польша утопает в дешевом российском пластике

Несмотря на кучу всевозможных санкций и практически нулевые политические отношения между Польшей и РФ, восточно-европейская страна продолжает импортировать российский пластик просто в гигантских масштабах.
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