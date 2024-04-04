Сотрудники военных следственных органов СК России по всей стране проводят личные приемы участников специальной военной операции

Выполняя поручение Председателя Следственного комитета Российской Федерации, офицеры военных следственных органов на всей территории нашей необъятной страны регулярно посещают медицинские учреждения, где проходят лечение либо реабилитацию участники специальной военной операции.
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