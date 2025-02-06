В Шурышкарском районе пройдет ярмарка на Дне оленевода

В Шурышкарском районе по традиции будет организована ярмарка на День оленевода (0+). Предприниматели, самозанятые и жители муниципалитета могут подать заявку, чтобы представить свою продукцию на празднике, сообщила местная администрация.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии