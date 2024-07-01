Тамара Глоба назвала главного везунчика второй половины 2024 года, которого ждет белая полоса Юлия ЧелкановаВторая половина 2024 года обещает быть периодом удачи для знака тельца, согласно прогнозам известного астролога Тамары Глобы.
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