Жительница Британии рассказала, как родила одного младенца дважды 

Лука — ребенок, который появился на свет «дважды» / © Lisa Coffee Специалисты смогли извлечь ребенка из утробы матери на 27-й неделе беременности, провели операцию по исправлению дефекта и поместили плод обратно в матку.
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