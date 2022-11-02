В Волгоградской области стартовала осенняя смена регионального лагеря «Юнармеец»

Более 150 юношей и девушек региона за время осенних каникул изучат основы военной подготовки, подготовятся к сдаче контрольных нормативов по физподготовке и посетят культурно-массовые мероприятия.
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