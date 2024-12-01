Допрыгались

Ростислав Ищенко 1 декабря 2024 г. Давно, ещё в 90-е, говорил глупым украинским евроинтеграторам: «Если вы хотите вступить в ЕС, скажите “не очень-то и хотелось” и начинайте активно бороться за интеграцию в рамках СНГ (тогда ещё, кроме СНГ, на постсоветском пространстве других механизмов не было).