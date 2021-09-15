Орловских студентов накормят на полмиллиарда рублей

На аппаратном совещании в областной администрации обсудили тему питания школьников и студентов. Как сообщила глава департамента образования Татьяна Крымова, в Орловской области бесплатным горячим питанием обеспечиваются все школьники 1-4-х классов.
На аппаратном совещании в областной администрации обсудили тему питания школьников и студентов. Как сообщила глава департамента образования Татьяна Крымова, в Орловской области бесплатным горячим питанием обеспечиваются все школьники 1-4-х классов.
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