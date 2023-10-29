Церковь России 30 октября 2023 года чти память пророка Осия и преподобного Андрея Критского AdministratorВ понедельник, 30 октября 2023 года Русская православная церковь чтит память двух святых — пророка Осия и преподобного Андрея Критского.
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