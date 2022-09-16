«Роснефть»: Захват правительством ФРГ активов компании нарушает принцип неприкосновенности частной собственности

Российская нефтегазовая компания «Роснефть» в пятницу, 16 сентября, заявила, что решение передать ее активы в Германии под контроль немецкого правительства является нарушением цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности.
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