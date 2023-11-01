В последний день октября курс доллара обновил новый минимум, опустившись ниже 92 рублей впервые с начала августа.
Лучи отката
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В последний день октября курс доллара обновил новый минимум, опустившись ниже 92 рублей впервые с начала августа.
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