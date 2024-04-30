Вредитель комнатных и садовых растений Тля

Тля Эти вредители часто поселяются на молодых листочках, побегах, цветоносах. Внешние признаки поражения — деформированные соцветия и верхушки побегов, сворачивание листьев и изменение их окраски, наличие на поверхности листовых пластинок выделений и экскрементов вредителей.
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