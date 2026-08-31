В Европе перестанут предоставлять убежище украинкам. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, остро стоит вопрос депортации украинок, нарушающих правила пребывания в ЕС.
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