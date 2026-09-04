Постников показал якутскую мифологию на мамонтовой кости на ВЭФ

На Восточном экономическом форуме, проходившем с 1 по 4 сентября во Владивостоке, представили работы якутского мастера Дмитрия Постникова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эстонию принесут ...
- Военный Осведомит...
- С1 Индия предложила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым