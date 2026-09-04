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Царьград

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Постников показал якутскую мифологию на мамонтовой кости на ВЭФ

Постников показал якутскую мифологию на мамонтовой кости на ВЭФ

На Восточном экономическом форуме, проходившем с 1 по 4 сентября во Владивостоке, представили работы якутского мастера Дмитрия Постникова.

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