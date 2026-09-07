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Нам не оставили выбора, Одесса возвращается домой: Киселёв о судьбе "жемчужины у моря"

Нам не оставили выбора, Одесса возвращается домой: Киселёв о судьбе "жемчужины у моря"

Новый натиск на Восток западной коалиции, судьба Одессы и метафора Владимира Путина о специальной военной операции на Украине – темы новой авторской программы Дмитрия Киселёва "Киселёв" на телеканале "Россия 1" .

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