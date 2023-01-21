Площадь освобождённых ВС РФ за сутки территорий Запорожской области превысила 160 квадратных километров

Появляются дополнительные подробности активизации российских войск на Запорожском направлении. ВС РФ не стали «дожидаться» того, когда противник осуществит давно анонсированное им же наступление в сторону Мелитополя с целью перерезать для России сухопутный коридор в Крым, и проводят операцию по оттеснению противника в районе города Орехов.