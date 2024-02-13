Способ извиниться? Киркоров отправился в Донбасс после крупного скандала

Громкая история с голой вечеринкой Насти Ивлеевой получила новый виток. Один из главных фигурантов нашумевшего дела, скандальный поп-король Филипп Киркоров после череды отмен все же нашел способ реабилитироваться.
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