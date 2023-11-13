Обвиняемого в растрате экс-главу НИИ вакцин Трухина лишили гражданства Никарагуа

Кадр youtube.com МВД Никарагуа лишило гражданства своего бывшего почетного консула и экс-главу Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА Виктора Трухина, который проходит обвиняемым по делу о растрате бюджетных средств, сообщили в издании La Gaceta.