Яркими и солнечными получились семейные праздники «Февромарт» в детском саду номер 4, которые объединили в себе сразу две замечательные даты: День Защитника Отечества и Международный женский день 8 марта.
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Яркими и солнечными получились семейные праздники «Февромарт» в детском саду номер 4, которые объединили в себе сразу две замечательные даты: День Защитника Отечества и Международный женский день 8 марта.