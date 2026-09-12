Опубликовано первое фото совершенно нового Airbus A330 MRTT+

Пока даже без двигателей Rolls-Royce Trent 7000 В Тулузе впервые сфотографировали первый Airbus A330 MRTT+ — многофункциональный самолет-заправщик нового поколения, созданный на базе пассажирского Airbus A330-800neo.
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