Сотрудники МВД по Чувашской Республике провели профилактическое занятие с участниками республиканского форума «Молодежная среда – территория верного выбора»

Сотрудники полиции приняли участие в масштабном республиканском форуме «Молодежная среда – территория верного выбора», который прошел на базе Чувашского государственного педагогического университета имени И.
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