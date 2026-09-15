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Царьград

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Губернатор сообщил об атаке ВСУ на Таганрог 15 сентября

Губернатор сообщил об атаке ВСУ на Таганрог 15 сентября

В ночь на 15 сентября ВСУ атаковали Таганрог ракетами, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Повреждены здания, стекла выбиты в домах и учебных заведениях.

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