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Включить и сгореть: инженер объяснил, чем грозит включение старого обогревателя в первые холода

Включить и сгореть: инженер объяснил, чем грозит включение старого обогревателя в первые холода

МОСКВА, 18 сентября, ФедералПресс. Долгое хранение отопительных приборов приводит к повреждению изоляции и окислению контактов, что создает экстремальную нагрузку на розетки с наступлением сентябрьских заморозков.

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