Ростелеком обещает найти и наказать виновных в аварии на Дальнем Востоке

Президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский заявил о выявлении и наказании виновных за повреждение магистральных каналов связи в Хабаровском крае и на Сахалине.
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