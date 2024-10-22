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Установка памятника Пушкину в саду "Буфф" была отменена

Установка памятника Пушкину в саду "Буфф" была отменена

Томск отказался от установки памятника Пушкину в саду "Буфф". Это решение было принято после того, как городской совет убедился, что фигура большого памятника не будет сочетаться с обновленным видом парка.

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