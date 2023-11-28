Что такое Рождественский пост и как его соблюдать – советы

В Екатеринбургской епархии рассказали, как правильно соблюдать рождественский пост. Рождественский пост – это сорокадневный период подготовки к одному из главных христианских праздников, и дата его начала неизменна из года в год – 28 ноября.
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