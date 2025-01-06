Пленный из ВСУ заявил, что не понимает украинский язык

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Рытиков на видео, опубликованном Минобороны России, рассказал, что командование заставляет бойцов разговаривать на украинском языке, а он его до конца не понимает.
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