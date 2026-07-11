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Отмар Сафнауэр о финише Гран-при Великобритании: «Если вы останавливаете гонку красными флагами, то никак не нарушаете правила»

Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр считает, что дирекции гонки в «Ф-1» следует действовать не так шаблонно и стараться учитывать интересы болельщиков.

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