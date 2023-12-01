Военнослужащие Военной полиции Южной группировки войск оказывают помощь жителям населенных пунктов ДНР в ликвидации последствий непогоды

Так в городе Новоазовске военнослужащие с помощью бензопил помогли очистить от поваленных ураганным ветром деревьев здание местного культурного центра, до приезда аварийных бригад обеспечили охрану поврежденных участков линий электропередач.
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