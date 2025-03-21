Круче только Овечкин и Панарин! Сенсационный русский герой творит чудеса в Америке: у Дорофеева хет-трик и 30 голов

Не помешал даже разбитый нос.«Привет всем, я Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс». И я забиваю голы», — так теперь шутят болельщики «Золотых рыцарей» в социальных сетях, прикрепляя к этим словам еще юношескую фотографию россиянина.