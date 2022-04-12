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«Челси» вёл 3:0, а в полуфинале Лиги чемпионов - «Реал». Это Бензема отобрал у лондонцев шанс даже на серию пенальти

«Челси» вёл 3:0, а в полуфинале Лиги чемпионов - «Реал». Это Бензема отобрал у лондонцев шанс даже на серию пенальти

«Челси» в Мадриде вел со счётом 3:0 в ответном четвертьфинальном матче с «Реалом», и этот результат выводил лондонский клуб в следующую стадию плей-офф.

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