Церковный праздник в честь Екатерины Александрийской отмечают православные 7 декабря Ирина Лысенко7 декабря 2023 года отмечается праздник в честь Екатерины Александрийской — святой, которую почитают как православные, так и католики.
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