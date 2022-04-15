СБЕЖАВШУЮ ИЗ РОССИИ "ЭЛИТУ" ЖДЁТ НАКАЗАНИЕ. ПРОНЬКО РАССКАЗАЛ О ВАРИАНТАХ

ЮРИЙ ПРОНЬКО Либо Родину люби, либо работай кайлом в Магадане. Россия готова к зачистке элиты? Очередной "большой", но трусливый патриот, который занимал высокую позицию в одной из крупнейших госкомпаний страны, свалил из России с проклятиями.