Неспешный разговор

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СБЕЖАВШУЮ ИЗ РОССИИ "ЭЛИТУ" ЖДЁТ НАКАЗАНИЕ. ПРОНЬКО РАССКАЗАЛ О ВАРИАНТАХ

СБЕЖАВШУЮ ИЗ РОССИИ "ЭЛИТУ" ЖДЁТ НАКАЗАНИЕ. ПРОНЬКО РАССКАЗАЛ О ВАРИАНТАХ

ЮРИЙ ПРОНЬКО Либо Родину люби, либо работай кайлом в Магадане. Россия готова к зачистке элиты? Очередной "большой", но трусливый патриот, который занимал высокую позицию в одной из крупнейших госкомпаний страны, свалил из России с проклятиями.

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