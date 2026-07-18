Альварес недоволен поведением «Атлетико», считая, что клуб не выполняет данные ему обещания. Гендиректор команды заявил, что форварда не продадут

Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес недоволен действиями клуба на фоне интереса «Барселоны». Ранее генеральный директор мадридского клуба Мигель Анхель Хиль заявил: «Мы не продадим Альвареса ни за 150, ни за 200 миллионов евро» .
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