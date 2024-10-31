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Земский Вестник

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Конкуренция наций это ведь не только про Америку. А суверенитет - не только про хорошую жизнь - про выживание.

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