Договоренности в Эр-Рияде Администрация Трампа сообщила о достижении договоренностей по Украине:1.
Мира не будет: Трамп в тупике из-за ударов Украины по нашим энергообъектам и европейский поддержки Зеленского
Комментарии
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AP
Andrej Popp
Все эти ПЕРЕМИРИЯ чушь собачья. США САМИ поставили во власть на Украине БАНДЕРОВЦЕВ и ЕВРЕЕВ-ФАШИСТОВ и теперь они им только пальчиком грозят, но продолжают помогать. Все эти переговоры полнейшая лажа ! России давно пора обьявить СВО настоящей ВОЙНОЙ и воевать как и положено, с применением ВСЕХ имеющихся возможностей и смести с лица земли Укропию. А Европе напомнить, что против их 250 у Англии и 300 боеголовок у Франции у России их более 15 ТЫСЯЧ ! Хотят превратиться в атомную пустыню, пожалуйста, Россия особо возражать НЕ БУДЕТ !!!
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11 час.
МВ
Медведев Вл Ник
Вести переговоры с США - это все равно, что переговариваться с барыгой на рынке! Американцам веры нет и никогда не будет!
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8 час.
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