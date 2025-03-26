Мира не будет: Трамп в тупике из-за ударов Украины по нашим энергообъектам и европейский поддержки Зеленского

AP

Andrej Popp

Все эти ПЕРЕМИРИЯ чушь собачья. США САМИ поставили во власть на Украине БАНДЕРОВЦЕВ и ЕВРЕЕВ-ФАШИСТОВ и теперь они им только пальчиком грозят, но продолжают помогать. Все эти переговоры полнейшая лажа ! России давно пора обьявить СВО настоящей ВОЙНОЙ и воевать как и положено, с применением ВСЕХ имеющихся возможностей и смести с лица земли Укропию. А Европе напомнить, что против их 250 у Англии и 300 боеголовок у Франции у России их более 15 ТЫСЯЧ ! Хотят превратиться в атомную пустыню, пожалуйста, Россия особо возражать НЕ БУДЕТ !!!