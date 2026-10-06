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«Мы не с ним за титул боремся». Почему Антонелли не атаковал Ферстаппена в конце гонки в Малайзии?

Getty Images/Red Bull ContentpoolЛидер чемпионата Ф1 Кими Антонелли не стал бороться с Максом Ферстаппеном за победу в Малайзии после радиопереговором со своим гоночным инженером Питером Боннингтоном.

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