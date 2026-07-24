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Энциклопедия Техники

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Как квантовая суперпозиция и запутанность переписывают правила реальности и создают технологии будущего

Как квантовая суперпозиция и запутанность переписывают правила реальности и создают технологии будущего

Когда я впервые столкнулась с попыткой осмыслить квантовую механику, меня поразило даже не обилие формул, а глубочайший разрыв между тем, что мы привыкли считать реальностью, и тем, как на самом деле ведет себя материя на фундаментальном уровне.

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