Как квантовая суперпозиция и запутанность переписывают правила реальности и создают технологии будущего

Когда я впервые столкнулась с попыткой осмыслить квантовую механику, меня поразило даже не обилие формул, а глубочайший разрыв между тем, что мы привыкли считать реальностью, и тем, как на самом деле ведет себя материя на фундаментальном уровне.
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