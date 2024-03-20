Леброн Джеймс заявил, что ему не нравится тактика «2 на 1» в современной НБА

Звездный форвард поделился своим мнением в новом подкасте с Джей Джей Редиком. «Я скажу, что меня убивает: тактика «2 на 1» в концовках четвертей (команды проводят максимально быстрое владение на последней минуте, если это оставит им секунды на еще одну атаку после владения соперника – Sports.